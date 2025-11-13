МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запад должен считаться с позицией России по гарантиям безопасности и прекратить бессмысленные попытки "обескровить" Москву, в противном случае это в итоге приведет к распаду Европы на части, заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Я думаю, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин, (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров и другие абсолютно ясно дали понять, какова их позиция. И я думаю, что мы должны принять ее. Я думаю, что Европа должна принять ее", - сказал он, отвечая на вопрос, должен ли Запад принять предложения России по гарантиям безопасности, представленные в декабре 2021 года.
Уилкерсон отметил, что, если Запад не примет предложения РФ по гарантиям безопасности и позволит "всему этому продолжаться, и продолжаться, и продолжаться в какой-то ошибочной попытке обескровить Россию, повлиять на смену режима в Москве", он столкнется с крайне негативными последствиями.
"Если мы позволим этому продолжаться и дальше, то это не только не принесет успеха, но и приведет к распаду Европы на части", - сказал он.
В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагалось, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял тогда РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.