https://ria.ru/20251113/ssha-2054647959.html
Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США
Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США - РИА Новости, 13.11.2025
Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США
Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США, чтобы возобновить его работу, двое республиканцев проголосовали против партии, таким образом... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:03:00+03:00
2025-11-13T05:03:00+03:00
2025-11-13T05:03:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/15/1513091528_0:232:4444:2732_1920x0_80_0_0_6beaa0448d3a13ea02f755acd0a646a5.jpg
https://ria.ru/20251111/shatdaun-2054075986.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/15/1513091528_247:0:4198:2963_1920x0_80_0_0_fe3a64c0e75052d0d82138bd96e8fb11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США
Демпартия США поддержала временный бюджет для возобновления работы правительства
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США, чтобы возобновить его работу, двое республиканцев проголосовали против партии, таким образом поставив возобновление работы правительства под угрозу, передает корреспондент РИА Новости.
Результаты голосования разделились: 222 - в поддержку законопроекта, 209 - против. При этом у республиканцев лишь небольшой перевес в палате представителей - 219 мандатов. Двое представителей партии проголосовали против временного бюджета, если бы инициативу не поддержали демократы, она бы не прошла. В поддержку законопроекта проголосовали шестеро представителей Демпартии.
Вскоре документ подпишет президент США Дональд Трамп
, тогда завершится самый длительный период в истории, когда американское правительство не работало. Шатдаун начался 1 октября и продолжался таким образом 43 дня.