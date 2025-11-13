Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США

Результаты голосования разделились: 222 - в поддержку законопроекта, 209 - против. При этом у республиканцев лишь небольшой перевес в палате представителей - 219 мандатов. Двое представителей партии проголосовали против временного бюджета, если бы инициативу не поддержали демократы, она бы не прошла. В поддержку законопроекта проголосовали шестеро представителей Демпартии.