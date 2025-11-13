Рейтинг@Mail.ru
Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США - РИА Новости, 13.11.2025
05:03 13.11.2025
Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США

Демпартия США поддержала временный бюджет для возобновления работы правительства

© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США, чтобы возобновить его работу, двое республиканцев проголосовали против партии, таким образом поставив возобновление работы правительства под угрозу, передает корреспондент РИА Новости.
Результаты голосования разделились: 222 - в поддержку законопроекта, 209 - против. При этом у республиканцев лишь небольшой перевес в палате представителей - 219 мандатов. Двое представителей партии проголосовали против временного бюджета, если бы инициативу не поддержали демократы, она бы не прошла. В поддержку законопроекта проголосовали шестеро представителей Демпартии.
Вскоре документ подпишет президент США Дональд Трамп, тогда завершится самый длительный период в истории, когда американское правительство не работало. Шатдаун начался 1 октября и продолжался таким образом 43 дня.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Сенат США официально поддержал законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
11 ноября, 05:40
 
