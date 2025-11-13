Рейтинг@Mail.ru
Палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ssha-2054646607.html
Палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете
Палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете - РИА Новости, 13.11.2025
Палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете
Палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить самый длинный в истории страны шатдаун, передает... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T04:28:00+03:00
2025-11-13T04:28:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045570937.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_85defc271444b1857f485f23056be9e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете

Палата представителей США поддержала проект, который позволит завершить шатдаун

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить самый длинный в истории страны шатдаун, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект поддержало необходимое для одобрения простое большинство членов законодательного органа.
Ранее законопроект официально поддержали сенаторы. Теперь он поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала