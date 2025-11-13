Рейтинг@Mail.ru
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом - РИА Новости, 13.11.2025
03:48 13.11.2025
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом - РИА Новости, 13.11.2025
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T03:48:00+03:00
2025-11-13T03:48:00+03:00
в мире, россия, сша, европа, марко рубио, владимир путин
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом

Рубио призвал Европу бороться с теневым флотом с учетом близости к России

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневом флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о борьбе с теневым флотом.
Рубио также добавил, что теневой флот появился в результате действия антироссийских санкций и Штаты заинтересованы в том, чтобы они применялись.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
