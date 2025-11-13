https://ria.ru/20251113/ssha-2054643791.html
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом - РИА Новости, 13.11.2025
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T03:48:00+03:00
2025-11-13T03:48:00+03:00
2025-11-13T03:48:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
марко рубио
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9921de89b292cade424e66c24b01174.jpg
https://ria.ru/20251113/sanktsii-2054628257.html
https://ria.ru/20251113/ssha-2054641282.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae878b254644b11fc0d49784bf574265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, марко рубио, владимир путин
В мире, Россия, США, Европа, Марко Рубио, Владимир Путин
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
Рубио призвал Европу бороться с теневым флотом с учетом близости к России