Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневом флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о борьбе с теневым флотом.