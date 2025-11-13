Рейтинг@Mail.ru
Рубио признал, что у США заканчиваются цели для новых санкций против России - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 13.11.2025 (обновлено: 07:13 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/ssha-2054641282.html
Рубио признал, что у США заканчиваются цели для новых санкций против России
Рубио признал, что у США заканчиваются цели для новых санкций против России - РИА Новости, 13.11.2025
Рубио признал, что у США заканчиваются цели для новых санкций против России
У США заканчиваются цели для новых ограничительных мер в отношении России, заявил глава Госдепа Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T03:03:00+03:00
2025-11-13T07:13:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
дональд трамп
владимир путин
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251113/g7-2054631149.html
https://ria.ru/20251110/es-2053947251.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, владимир путин, лукойл, роснефть
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЛУКОЙЛ, Роснефть
Рубио признал, что у США заканчиваются цели для новых санкций против России

Рубио: у США заканчиваются цели для введения новых санкций против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. У США заканчиваются цели для новых ограничительных мер в отношении России, заявил глава Госдепа Марко Рубио.
"Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить (против них. — Прим. ред.) санкции", - сообщил он журналистам.
Флаги стран G7 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины
Вчера, 00:50
Глава дипломатии добавил, что Вашингтон при президенте США Дональде Трампе уже ввел санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". По словам Рубио, об этом просили все, но эти меры еще должны вступить в силу.
«
"Потребуется некоторое время, чтобы начать это чувствовать", — заключил госсекертарь.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а рестрикции нанесли удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — сделать жизнь миллионов людей хуже.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России
10 ноября, 14:35
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Марко РубиоДональд ТрампВладимир ПутинЛУКОЙЛРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала