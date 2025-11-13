Рубио признал, что у США заканчиваются цели для новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. У США заканчиваются цели для новых ограничительных мер в отношении России, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

"Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить (против них. — Прим. ред.) санкции", - сообщил он журналистам.

Глава дипломатии добавил, что Вашингтон при президенте США Дональде Трампе уже ввел санкции против российских нефтяных компаний " Лукойл " и " Роснефть ". По словам Рубио , об этом просили все, но эти меры еще должны вступить в силу.

« "Потребуется некоторое время, чтобы начать это чувствовать", — заключил госсекертарь.