https://ria.ru/20251113/ssha-2054633105.html
Рубио назвал срок исключений из антироссийских санкций США для Венгрии
Рубио назвал срок исключений из антироссийских санкций США для Венгрии - РИА Новости, 13.11.2025
Рубио назвал срок исключений из антироссийских санкций США для Венгрии
Исключения из антироссийских санкций США в отношении Венгрии введены сроком на один год, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T01:17:00+03:00
2025-11-13T01:17:00+03:00
2025-11-13T01:17:00+03:00
в мире
сша
венгрия
будапешт
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22266/06/222660683_0:149:3027:1852_1920x0_80_0_0_7bcbae3270a3d707872b06e8a62634e7.jpg
https://ria.ru/20251110/vengriya-2053822453.html
сша
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22266/06/222660683_180:0:2847:2000_1920x0_80_0_0_99ae6276ffdb870825154e2e928ded98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, будапешт, марко рубио
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Марко Рубио
Рубио назвал срок исключений из антироссийских санкций США для Венгрии
Рубио: исключения из антироссийских санкций США в отношении Венгрии ввели на год