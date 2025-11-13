Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал срок исключений из антироссийских санкций США для Венгрии
01:17 13.11.2025
Рубио назвал срок исключений из антироссийских санкций США для Венгрии
Рубио назвал срок исключений из антироссийских санкций США для Венгрии
Исключения из антироссийских санкций США в отношении Венгрии введены сроком на один год, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T01:17:00+03:00
2025-11-13T01:17:00+03:00
в мире, сша, венгрия, будапешт, марко рубио
Вид на город Будапешт
Вид на город Будапешт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Исключения из антироссийских санкций США в отношении Венгрии введены сроком на один год, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Что касается трубопроводов для нефти и газа, то речь идет о продлении на один год, поскольку немедленное их отключение нанесло бы глубочайший ущерб экономике страны", - сообщил он журналистам, комментируя исключения из санкций для Будапешта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Трамп провернул хитрую сделку с Венгрией
10 ноября, 08:00
 
