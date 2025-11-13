https://ria.ru/20251113/ssha-2054628907.html
В США рассказали об операциях против ИГ* в Сирии
В США рассказали об операциях против ИГ* в Сирии - РИА Новости, 13.11.2025
В США рассказали об операциях против ИГ* в Сирии
США приняли участие в более чем 22 операциях против террористической группировки ИГ* в Сирии за последний месяц, заявило Центральное командование США (CENTCOM). РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:27:00+03:00
2025-11-13T00:27:00+03:00
2025-11-13T00:27:00+03:00
в мире
сша
сирия
россия
сар
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155696/59/1556965968_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_4c709da3eba6aae6496d87dc6fef396b.jpg
https://ria.ru/20251111/siriya-2054068026.html
сша
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155696/59/1556965968_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_ca3e71059438d1988d3de618ca75f98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, россия, сар, дамаск (город)
В мире, США, Сирия, Россия, САР, Дамаск (город)
В США рассказали об операциях против ИГ* в Сирии
CENTCOM: США участвовали в более чем 22 операциях против ИГ в Сирии за месяц