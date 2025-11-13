Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали об операциях против ИГ* в Сирии
00:27 13.11.2025
В США рассказали об операциях против ИГ* в Сирии
США приняли участие в более чем 22 операциях против террористической группировки ИГ* в Сирии за последний месяц, заявило Центральное командование США (CENTCOM). РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:27:00+03:00
2025-11-13T00:27:00+03:00
2025
CENTCOM: США участвовали в более чем 22 операциях против ИГ в Сирии за месяц

Американская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США приняли участие в более чем 22 операциях против террористической группировки ИГ* в Сирии за последний месяц, заявило Центральное командование США (CENTCOM).
"Силы Центрального командования США консультировали, оказывали помощь и содействовали проведению более чем 22 операций против ИГ* вместе с партнёрами в Сирии за последний месяц, ослабив способность террористической группы вести локальные операции и распространять насилие по всему миру", - говорится в заявлении командования.
Ранее министр информации САР Хамза Мустафа заявил, что Дамаск подписал декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Американская военная техника в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аш-Шараа считает обоснованным присутствие американских войск в Сирии
11 ноября, 03:22
