17:31 13.11.2025
Бизнесмена Зимина* внесли в список террористов и экстремистов
Бизнесмена Зимина* внесли в список террористов и экстремистов
Предприниматель-иноагент Борис Зимин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:31:00+03:00
2025-11-13T17:33:00+03:00
россия, борис зимин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Борис Зимин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Предприниматель-иноагент Борис Зимин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Зимин Борис Дмитриевич*, 24.11.1968 г. р., гор. Москва", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом.
