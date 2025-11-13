https://ria.ru/20251113/spisok-2054824754.html
Бизнесмена Зимина* внесли в список террористов и экстремистов
Предприниматель-иноагент Борис Зимин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 13.11.2025
