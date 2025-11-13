Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Штурмовики 3 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в районе Двуречанского Харьковской области, потеряв два танка Т-72, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.