Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области
Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области - РИА Новости, 13.11.2025
Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области
Штурмовики 3 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в районе Двуречанского Харьковской области, потеряв два танка Т-72, сообщили... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:46:00+03:00
2025-11-13T06:46:00+03:00
2025-11-13T06:46:00+03:00
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
харьковская область
Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области
ВСУ потеряли два танка Т-72 в районе Двуречанского в Харьковской области