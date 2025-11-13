Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области - РИА Новости, 13.11.2025
06:46 13.11.2025
Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области
Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области - РИА Новости, 13.11.2025
Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области
Штурмовики 3 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в районе Двуречанского Харьковской области, потеряв два танка Т-72, сообщили... РИА Новости, 13.11.2025
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"
Штурмовики ВСУ потеряли два танка Т-72 в Харьковской области

ВСУ потеряли два танка Т-72 в районе Двуречанского в Харьковской области

Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ
Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Штурмовики 3 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в районе Двуречанского Харьковской области, потеряв два танка Т-72, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник штурмовой группой 3 отдельной тяжелой механизированной бригады при поддержке двух танков контратаковал в районе севернее Двуречанского, успеха не имел", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что вражеская боевая группа уничтожена, сожжено два танка Т-72.
