https://ria.ru/20251113/spetsoperatsiya-2054653883.html
Попытка штурмовиков ВСУ выдвинуться у Андреевки провалилась
Попытка штурмовиков ВСУ выдвинуться у Андреевки провалилась - РИА Новости, 13.11.2025
Попытка штурмовиков ВСУ выдвинуться у Андреевки провалилась
Попытка штурмовиков 225-го полка ВСУ выдвинуться у Андреевки в Сумской области провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:40:00+03:00
2025-11-13T06:40:00+03:00
2025-11-13T06:40:00+03:00
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_d17c72931bb306f94422a7d09c196f41.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ed810c7c99da5e3865660ff1bc972adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Попытка штурмовиков ВСУ выдвинуться у Андреевки провалилась
ВС России сорвали попытку ВСУ выдвинуть группу у Андреевки в Сумской области