Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Новое Запорожской области уничтожили до десяти единиц бронетехники боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным "Родя".

"В нашем подразделении, благодаря работе операторов БПЛА (дроны-ред.) и координации с артиллерией, было уничтожено примерно десяток машин бронетехники противника. Кто-то выходил, передавал координаты — артиллерия, миномёты, сбросы с дронов, FPV (ударные дроны - ред.)", — рассказал военнослужащий.

По словам бойца, после успешного уничтожения бронетехники подразделения "Востока" продвинулись вперёд и взяли населённый пункт Новое.

"Взяли населенный пункт Новое и дальше продвигаемся по линии фронта", — подчеркнул "Родя".