Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 13.11.2025
Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 13.11.2025
Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Новое Запорожской области уничтожили до десяти единиц бронетехники боевиков... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:14:00+03:00
2025-11-13T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Новое Запорожской области уничтожили до десяти единиц бронетехники боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным "Родя".
"В нашем подразделении, благодаря работе операторов БПЛА (дроны-ред.) и координации с артиллерией, было уничтожено примерно десяток машин бронетехники противника. Кто-то выходил, передавал координаты — артиллерия, миномёты, сбросы с дронов, FPV (ударные дроны - ред.)", — рассказал военнослужащий.
По словам бойца, после успешного уничтожения бронетехники подразделения "Востока" продвинулись вперёд и взяли населённый пункт Новое.
"Взяли населенный пункт Новое и дальше продвигаемся по линии фронта", — подчеркнул "Родя".
Об освобождении населенного пункта Новое Минобороны РФ сообщало 10 ноября.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
