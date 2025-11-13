https://ria.ru/20251113/spetsoperatsiya-2054648777.html
Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 13.11.2025
Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Новое Запорожской области уничтожили до десяти единиц бронетехники боевиков... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:14:00+03:00
2025-11-13T05:14:00+03:00
2025-11-13T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901449928_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_6bef56c9fe9b7a35a339691a732e6fdc.jpg
https://ria.ru/20251111/svo-2054286657.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901449928_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_1e045a53ff79c5b154fc4332a9e5b21a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили в Новом до десяти единиц бронетехники ВСУ
Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили до десяти единиц бронетехники ВСУ
ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Новое Запорожской области уничтожили до десяти единиц бронетехники боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным "Родя".
"В нашем подразделении, благодаря работе операторов БПЛА (дроны-ред.) и координации с артиллерией, было уничтожено примерно десяток машин бронетехники противника. Кто-то выходил, передавал координаты — артиллерия, миномёты, сбросы с дронов, FPV (ударные дроны - ред.)", — рассказал военнослужащий.
По словам бойца, после успешного уничтожения бронетехники подразделения "Востока" продвинулись вперёд и взяли населённый пункт Новое.
"Взяли населенный пункт Новое и дальше продвигаемся по линии фронта", — подчеркнул "Родя".
Об освобождении населенного пункта Новое Минобороны РФ
сообщало 10 ноября.