Российский боец рассказал об освобождении Нового

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Боец ВС РФ с позывным "Родин" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населённый пункт Новое в Запорожской области российские военнослужащие освободили благодаря хорошей подготовке.

"Погода решает многое. Когда туман, дождь — проще, нас не видно. А когда небо чистое — тяжело. В первый дом зашли — всё укреплено, мешками заложено, крыша усилена. Новое взяли благодаря хорошей подготовке — инструкторы, командование, всё по уму. С парнями шли ровно, каждый своё знал", - сказал боец ВС РФ.

Другой военнослужащий РФ с позывным "Ямач" рассказал, как бойцы ВС РФ работали под постоянными обстрелами и наблюдением вражеских дронов.

"В населенном пункте. Новое по нам бил миномёт, когда выполняли задачу. "Баба-Яга" (квадрокоптер – ред.) летала, "мавики" (дроны – ред.) висели над головами — высматривали, где прячемся. Прилёты плотные были, земля ходила. Страшновато, конечно, но справились. Как только "птица" идёт — сразу под дерево, под куст, лечь и не шевелиться, пока не пролетит. Огонь открываем, когда уже сброс идёт — чтобы не успела понять, куда дальше двинемся", - отметил "Ямач".

Его боевой товарищ "Шрэк" добавил, что доставка снабжения российским военнослужащим была затруднительной из-за "ловушек" ВСУ

"Доставлял пацанам самое нужное — воду, еду. Шёл по лесополкам, которые считались безопаснее, но на деле там всё усыпано "помадками", "лепестками" (минами – ред.), растяжками — даже обычная ветка может взорваться. Плюс сверху сбросы, миномёты накрывают. Идёшь, проверяешь каждый шаг — осторожно, как можешь", - сказал военнослужащий РФ.