Российский боец рассказал об освобождении Нового
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 13.11.2025
Российский боец рассказал об освобождении Нового
Боец ВС РФ с позывным "Родин" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населённый пункт Новое в Запорожской области российские военнослужащие освободили...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Новое в Запорожской области благодаря хорошей подготовке

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Боец ВС РФ с позывным "Родин" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населённый пункт Новое в Запорожской области российские военнослужащие освободили благодаря хорошей подготовке.
"Погода решает многое. Когда туман, дождь — проще, нас не видно. А когда небо чистое — тяжело. В первый дом зашли — всё укреплено, мешками заложено, крыша усилена. Новое взяли благодаря хорошей подготовке — инструкторы, командование, всё по уму. С парнями шли ровно, каждый своё знал", - сказал боец ВС РФ.
Другой военнослужащий РФ с позывным "Ямач" рассказал, как бойцы ВС РФ работали под постоянными обстрелами и наблюдением вражеских дронов.
"В населенном пункте. Новое по нам бил миномёт, когда выполняли задачу. "Баба-Яга" (квадрокоптер – ред.) летала, "мавики" (дроны – ред.) висели над головами — высматривали, где прячемся. Прилёты плотные были, земля ходила. Страшновато, конечно, но справились. Как только "птица" идёт — сразу под дерево, под куст, лечь и не шевелиться, пока не пролетит. Огонь открываем, когда уже сброс идёт — чтобы не успела понять, куда дальше двинемся", - отметил "Ямач".
Его боевой товарищ "Шрэк" добавил, что доставка снабжения российским военнослужащим была затруднительной из-за "ловушек" ВСУ.
"Доставлял пацанам самое нужное — воду, еду. Шёл по лесополкам, которые считались безопаснее, но на деле там всё усыпано "помадками", "лепестками" (минами – ред.), растяжками — даже обычная ветка может взорваться. Плюс сверху сбросы, миномёты накрывают. Идёшь, проверяешь каждый шаг — осторожно, как можешь", - сказал военнослужащий РФ.
Решительные действия штурмовых подразделений группировки войск "Восток" обеспечили продвижение и закрепление на новых рубежах в Запорожской области, добавили в министерстве обороны РФ.
