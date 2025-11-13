Российские военные сбили под Часовым Яром беспилотник ВСУ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военные сбили под Часовым Яром разведывательный беспилотник ВСУ, полностью состоящий из деталей производства стран НАТО, сообщил РИА Новости разработчик отечественных БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.

По словам конструктора, военные РФ передали ему сбитый в районе Часова Яра беспилотник, после чего российские специалисты из его лаборатории БПЛА разобрали и изучили трофейное устройство.

"Сбили где-то на часовоярском направлении. Что из интересного - это чистое НАТО . Все комплектующие, которые здесь есть, сделаны исключительно в странах НАТО. Но в наших реалиях он не выжил", - сказал Иванов

По его словам, несмотря на высокую себестоимость, беспилотник был сбит при первом же боевом вылете.

"Вот эта штука стоит приблизительно в два - в два с половиной раза дороже, чем "Орлан", - подчеркнул тульский разработчик отечественных ударных БПЛА.

"Орлан" - российский многоцелевой беспилотник. Максимальная взлетная масса аппарата в варианте "Орлан-10", согласно открытым данным, составляет 18 килограммов, максимальный вес полезной нагрузки - 3 килограмма. Дрон может летать в диапазоне скоростей 70-150 километров в час, имеет максимальную продолжительность полета 10 часов и максимальный радиус действий 100 километров (ограничен дальностью связи с бортом).