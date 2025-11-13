Рейтинг@Mail.ru
США и Россия не ведут активных переговоров по СНВ, заявил Рубио
01:25 13.11.2025
США и Россия не ведут активных переговоров по СНВ, заявил Рубио
США и Россия не ведут активных переговоров о договоре на смену СНВ, Вашингтон оценивает интерес к этому Москвы, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
США и Россия не ведут активных переговоров по СНВ, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США и Россия не ведут активных переговоров о договоре на смену СНВ, Вашингтон оценивает интерес к этому Москвы, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Нет активного, открытого (разговора - ред.)… Я имею в виду, есть разговоры о потенциальных переговорах с ними об этом. Они публично выразили некоторый интерес в этом. Так что, мы рассматриваем это. Мы отделяем это от всей украинской призмы и контекста", - сказал Рубио журналистам.
Он добавил, что контакты представителей РФ и США на разных уровнях по различным темам ведутся ежедневно.
Глава МИД России С.Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лавров прокомментировал предложение России по лимитам на СНВ
11 ноября, 16:18
 
