Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег - РИА Новости, 13.11.2025
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Снегом покрыто уже 80% территории РФ, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.11.2025
