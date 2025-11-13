Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег - РИА Новости, 13.11.2025
03:22 13.11.2025
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Снегом покрыто уже 80% территории РФ, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.11.2025
общество
россия
ненецкий автономный округ
архангельская область
роман вильфанд
гидрометцентр
россия
ненецкий автономный округ
архангельская область
2025
общество, россия, ненецкий автономный округ, архангельская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Снегом покрыто уже 80% территории РФ, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Снег на европейской части России уже выпал в Северо-Западном федеральном округе - в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области и в Коми. Снег уже выпал в Мурманской области. Его еще мало, он небольшой, но уже пять дней лежит в этих регионах, которые я перечислил", - рассказал Вильфанд.
По словам Вильфанда, регионы Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уже в снегу.
"В общей сложности 80% территории страны покрыто снегом", - заключил он.
ОбществоРоссияНенецкий автономный округАрхангельская областьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
