Фигуранты дела о коррупции на Украине собирали досье на НАБУ, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Досье на сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в том числе на начальника ведомства Семена Кривоноса и руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова, были найдены на конспиративной квартире одного из участников громкого дела о хищении средств на "Энергоатоме", сообщает издание "Украинская правда".