Фигуранты дела о коррупции на Украине собирали досье на НАБУ, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Досье на сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в том числе на начальника ведомства Семена Кривоноса и руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова, были найдены на конспиративной квартире одного из участников громкого дела о хищении средств на "Энергоатоме", сообщает издание "Украинская правда".
"У одного из фигурантов дела о хищении средств на "Энергоатоме" на конспиративной квартире нашли информацию о начальнике НАБУ Семене Кривоносе и руководителе операции "Мидас" Александре Абакумове", - говорится в публикации.
В ней также утверждается, что "для получения информации о возможных рисках в делах окружения" Владимира Зеленского за сотрудниками НАБУ могли следить подконтрольные офису сотрудники правоохранительных органов, без которых невозможно было бы выяснить в том числе информацию о перемещении сотрудников бюро из официальных баз.
Десятого ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около 100 миллионов долларов. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты аудиозаписей разговоров в квартире Миндича, во время которых обсуждались коррупционные схемы. Всего насчитывается более 1 000 часов записей.
Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.