Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о коррупции на Украине собирали досье на НАБУ, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/smi-2054708617.html
Фигуранты дела о коррупции на Украине собирали досье на НАБУ, сообщают СМИ
Фигуранты дела о коррупции на Украине собирали досье на НАБУ, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Фигуранты дела о коррупции на Украине собирали досье на НАБУ, сообщают СМИ
Досье на сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в том числе на начальника ведомства Семена Кривоноса и руководителя операции "Мидас"... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:03:00+03:00
2025-11-13T12:03:00+03:00
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20251112/skandal-2054555094.html
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_6837662cac90683a3f6303d6458172cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, израиль, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Фигуранты дела о коррупции на Украине собирали досье на НАБУ, сообщают СМИ

Фигуранты дела о коррупции на Украине собирали досье на сотрудников НАБУ

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Досье на сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в том числе на начальника ведомства Семена Кривоноса и руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова, были найдены на конспиративной квартире одного из участников громкого дела о хищении средств на "Энергоатоме", сообщает издание "Украинская правда".
"У одного из фигурантов дела о хищении средств на "Энергоатоме" на конспиративной квартире нашли информацию о начальнике НАБУ Семене Кривоносе и руководителе операции "Мидас" Александре Абакумове", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала
12 ноября, 17:24
В ней также утверждается, что "для получения информации о возможных рисках в делах окружения" Владимира Зеленского за сотрудниками НАБУ могли следить подконтрольные офису сотрудники правоохранительных органов, без которых невозможно было бы выяснить в том числе информацию о перемещении сотрудников бюро из официальных баз.
Десятого ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около 100 миллионов долларов. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты аудиозаписей разговоров в квартире Миндича, во время которых обсуждались коррупционные схемы. Всего насчитывается более 1 000 часов записей.
Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
 
В миреУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала