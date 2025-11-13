Рейтинг@Mail.ru
СМИ: заявление офиса Зеленского о мошеннике совпало с расследованием НАБУ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/smi-2054684977.html
СМИ: заявление офиса Зеленского о мошеннике совпало с расследованием НАБУ
СМИ: заявление офиса Зеленского о мошеннике совпало с расследованием НАБУ - РИА Новости, 13.11.2025
СМИ: заявление офиса Зеленского о мошеннике совпало с расследованием НАБУ
Заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о задержании полицией мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятки за... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:48:00+03:00
2025-11-13T10:48:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_15d0bc1fc4784e55640d121bae7cb854.jpg
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054457316.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a9a5604db588751a2bb93ce0f36fa6ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
СМИ: заявление офиса Зеленского о мошеннике совпало с расследованием НАБУ

Заявление Ермака о задержании мошенника совпало с расследованием НАБУ

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о задержании полицией мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятки за трудоустройство, совпало с началом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу в сфере энергетики и возможных мероприятиях в отношении Ермака, сообщает издание "Украинская правда".
Ермак 7 ноября заявил о задержании группы мошенников, возглавляемых его однофамильцем, который представлялся "двоюродным братом" и предлагал за 100 тысяч долларов "трудоустройство на высокую должность".
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
"Заявление руководителя офиса президента Андрея Ермака о задержании полицией мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятки за трудоустройство в ОП (офис Зеленского - ред.), совпало во времени с загрузкой в судебный реестр постановлений следователей по операции "Мидас" и получением офисом президента информации о том, что НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) готовят мероприятия также в отношении Ермака", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
12 ноября, 13:19
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала