СМИ: заявление офиса Зеленского о мошеннике совпало с расследованием НАБУ

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о задержании полицией мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятки за трудоустройство, совпало с началом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу в сфере энергетики и возможных мероприятиях в отношении Ермака, сообщает издание "Украинская правда".
Ермак 7 ноября заявил о задержании группы мошенников, возглавляемых его однофамильцем, который представлялся "двоюродным братом" и предлагал за 100 тысяч долларов "трудоустройство на высокую должность".
"Заявление руководителя офиса президента Андрея Ермака о задержании полицией мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятки за трудоустройство в ОП (офис Зеленского - ред.), совпало во времени с загрузкой в судебный реестр постановлений следователей по операции "Мидас" и получением офисом президента информации о том, что НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) готовят мероприятия также в отношении Ермака", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.