Около 56 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Почти 56 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Отмечается, что исследование позволяет проверить младенца на 36 генетических заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие.
"Неонатальный скрининг — это важный этап заботы о здоровье ребенка с первых дней жизни. Благодаря ему врачи могут выявить серьезные генетические заболевания на ранней стадии и сразу начать лечение. С начала года в регионе такое обследование прошли почти 56 тысяч новорожденных, и у 94 из них были выявлены генетические заболевания, требующие особого медицинского внимания", – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Исследование проводят в первые дни жизни. У новорожденного берут анализ крови из пятки. Если в результатах выявляются отклонения, специалист медицинского учреждения связывается с родителями, чтобы озвучить дальнейший порядок действий.
По данным ведомства, более подробно узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения региона.