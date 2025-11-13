В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Громкий коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждается в окружении президента США Дональда Трампа и в американском истеблишменте, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Политический кризис, спровоцированный системным разворовыванием государственного бюджета со стороны ближайших друзей Зеленского, уже обсуждается в окружении президента США Дональда Трампа и в американском истеблишменте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.