Рейтинг@Mail.ru
В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/skandal-2054684471.html
В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине, пишут СМИ
В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине, пишут СМИ
Громкий коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждается в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:46:00+03:00
2025-11-13T10:46:00+03:00
в мире
украина
сша
израиль
владимир зеленский
дональд трамп
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053905846_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5b25bfa0051aea34ea22b02c9d65a393.jpg
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
https://ria.ru/20251113/energetika-2054226321.html
украина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053905846_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_a67277644d7d0fb012cbd66cea6cd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, израиль, владимир зеленский, дональд трамп, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, фбр
В мире, Украина, США, Израиль, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, ФБР
В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине, пишут СМИ

В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине

© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Громкий коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждается в окружении президента США Дональда Трампа и в американском истеблишменте, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Политический кризис, спровоцированный системным разворовыванием государственного бюджета со стороны ближайших друзей Зеленского, уже обсуждается в окружении президента США Дональда Трампа и в американском истеблишменте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
В издании отметили, что ФБР изучает факт отмывания денег Миндича и Шугармена с пленок НАБУ – главного финансиста Миндича Александра Цукермана. По данным "Украинской правды", оба фигуранта находятся в Израиле и не собираются возвращаться на Украину, чтобы не получить обвинения.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Взялись всерьез. Как "выключают" энергетику Украины
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАИзраильВладимир ЗеленскийДональд ТрампГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала