СК провел обыски у арестованной заммэра Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Обыски провели по месту работы и жительства арестованной за крупную взятку заммэра Ялты Ирины Беломестновой, изъята документация, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.

"Следствием проведены все неотложные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства обвиняемой, изъята документация и предметы, представляющие интерес по уголовному делу. Устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности фигурантки", - говорится в сообщении.