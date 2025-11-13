Рейтинг@Mail.ru
18:01 13.11.2025
СК провел обыски у арестованной заммэра Ялты
СК провел обыски у арестованной заммэра Ялты
Обыски провели по месту работы и жительства арестованной за крупную взятку заммэра Ялты Ирины Беломестновой, изъята документация, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2025
происшествия, ялта, россия, республика крым, ольга курлаева, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ялта, Россия, Республика Крым, Ольга Курлаева, Следственный комитет России (СК РФ)
СК провел обыски у арестованной заммэра Ялты

В Ялте прошли обыски у арестованной за взятку заммэра Беломестновой

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Обыски провели по месту работы и жительства арестованной за крупную взятку заммэра Ялты Ирины Беломестновой, изъята документация, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что в администрации Ялты правоохранителями проводились оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города. Источник РИА Новости в госструктурах региона сообщил, что речь идет о Ирине Беломестновой, которая курировала вопросы строительства и благоустройства. Ялтинским горсудом Беломестновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
"Следствием проведены все неотложные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства обвиняемой, изъята документация и предметы, представляющие интерес по уголовному делу. Устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности фигурантки", - говорится в сообщении.
ПроисшествияЯлтаРоссияРеспублика КрымОльга КурлаеваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
