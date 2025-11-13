Рейтинг@Mail.ru
СК назвал сумму взятки по делу заммэра Ялты Беломестновой
18:00 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/sk-2054833748.html
СК назвал сумму взятки по делу заммэра Ялты Беломестновой
Сумма взятки по делу заместителя мэра Ялты Ирины Беломестновой составила 2,5 миллиона рублей, она получила их за заключение муниципальных контрактов
2025-11-13T18:00:00+03:00
2025-11-13T18:00:00+03:00
происшествия
ялта
россия
республика крым
ольга курлаева
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, ялта, россия, республика крым, ольга курлаева, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ялта, Россия, Республика Крым, Ольга Курлаева, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал сумму взятки по делу заммэра Ялты Беломестновой

СК: сумма взятки по делу заммэра Ялты Беломестновой составила 2,5 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Сумма взятки по делу заместителя мэра Ялты Ирины Беломестновой составила 2,5 миллиона рублей, она получила их за заключение муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что в администрации Ялты правоохранителями проводились оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города. Источник РИА Новости в госструктурах региона сообщил, что речь идет о Ирине Беломестновой, которая курировала вопросы строительства и благоустройства. Ялтинским горсудом Беломестновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
"Следствием установлено, что в 2022 году должностное лицо получила от директора коммерческой фирмы взятку в 2,5 миллиона рублей за заключение муниципальных контрактов, последующее беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам - реконструкция и капитальный ремонт детского сада №22 по улице Красноармейской", - говорится в сообщении.
ПроисшествияЯлтаРоссияРеспублика КрымОльга КурлаеваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
