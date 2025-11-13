https://ria.ru/20251113/sk-2054833748.html
СК назвал сумму взятки по делу заммэра Ялты Беломестновой
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости.
Сумма взятки по делу заместителя мэра Ялты Ирины Беломестновой составила 2,5 миллиона рублей, она получила их за заключение муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ
.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что в администрации Ялты правоохранителями проводились оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города. Источник РИА Новости в госструктурах региона сообщил, что речь идет о Ирине Беломестновой, которая курировала вопросы строительства и благоустройства. Ялтинским горсудом Беломестновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
"Следствием установлено, что в 2022 году должностное лицо получила от директора коммерческой фирмы взятку в 2,5 миллиона рублей за заключение муниципальных контрактов, последующее беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам - реконструкция и капитальный ремонт детского сада №22 по улице Красноармейской", - говорится в сообщении.