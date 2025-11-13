СК назвал сумму взятки по делу заммэра Ялты Беломестновой

Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что в администрации Ялты правоохранителями проводились оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города. Источник РИА Новости в госструктурах региона сообщил, что речь идет о Ирине Беломестновой, которая курировала вопросы строительства и благоустройства. Ялтинским горсудом Беломестновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.