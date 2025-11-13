Следствие допросило мать журналистки, взявшей у Трояновой* интервью

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следствие допросило мать журналистки, которая взяла у актрисы Яны Трояновой* интервью, ставшее основанием для возбуждения дела об оправдании терроризма и возбуждении ненависти.

Как передает корреспондент РИА Новости, протокол ее допроса огласили во 2-м Западном окружном военном суде, который приступил к заочному рассмотрению дела.

Мать журналистки "Новая газета Европа"** Надежды Юровой в суд не явилась, но на стадии следствия рассказала, что дочь уехала из России , занимается журналистикой, в какой стране живет - неизвестно, отношения у них прохладные.

"Ни одного интервью с участием моей дочери я не смотрела и не собираюсь смотреть, чтобы не расстраиваться", - сказано в протоколе.

Троянова * обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

По информации столичной прокуратуры, Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.

Кроме этого, как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.

* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.