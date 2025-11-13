Рейтинг@Mail.ru
Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/siyyarto-2054741146.html
Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева
Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева - РИА Новости, 13.11.2025
Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева на фоне захлестнувших Украину... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:41:00+03:00
2025-11-13T13:41:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20251112/politik-2054527136.html
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054732284.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Евросоюз
Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева

Сийярто назвал призвал ЕС прекратить финансирование Украины из-за коррупции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева на фоне захлестнувших Украину коррупционных скандалов.
"Многие годы работа украинского государства финансировалась на деньги европейских граждан. А тем временем коррупция на Украине вышла из-под контроля… Что же хочет Брюссель сделать сейчас? Направить больше денег Украине, (Владимиру) Зеленскому, ближайший круг которого, как выяснилось, заправляет масштабной коррупционной сетью. Время положить конец этому безумию. Мы должны прекратить посылать деньги европейских граждан Украине", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за скандала с коррупцией
12 ноября, 16:32
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе проведения операции.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Позиции Украины изо дня в день ухудшаются, заявил Песков
Вчера, 13:06
 
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала