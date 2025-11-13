МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева на фоне захлестнувших Украину коррупционных скандалов.
"Многие годы работа украинского государства финансировалась на деньги европейских граждан. А тем временем коррупция на Украине вышла из-под контроля… Что же хочет Брюссель сделать сейчас? Направить больше денег Украине, (Владимиру) Зеленскому, ближайший круг которого, как выяснилось, заправляет масштабной коррупционной сетью. Время положить конец этому безумию. Мы должны прекратить посылать деньги европейских граждан Украине", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе проведения операции.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.