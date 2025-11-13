Рейтинг@Mail.ru
Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну, заявил Рубио - РИА Новости, 13.11.2025
03:01 13.11.2025
Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну, заявил Рубио
Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну в случае провала нынешнего правительства страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
Рубио: Сирия может погрузиться в тотальную гражданскую войну при провале властей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Дамаск с горы Касьюн
Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну в случае провала нынешнего правительства страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Допустим, что проект этого правительства провалится, либо потому, что они сами его провалят, либо потому, что попросту не достигнут успеха. Тогда Сирия погрузится в тотальную гражданскую войну", - сообщил он журналистам.
Американский военный на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Аш-Шараа рассказал о цели присутствия американских военных в Сирии
12 ноября, 02:32
По словам Рубио, США заинтересованы в том, чтобы дать Дамаску шанс достичь успеха в восстановлении страны, поскольку в противном случае Сирия превратится в неуправляемое пространство и площадку для террористических организаций и иных опасных элементов в регионе.
"И нас ждет совершенно новая война", - заключил госсекретарь.
Американская военная техника в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В США рассказали об операциях против ИГ* в Сирии
Вчера, 00:27
 
