Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну, заявил Рубио
Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну, заявил Рубио - РИА Новости, 13.11.2025
Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну, заявил Рубио
Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну в случае провала нынешнего правительства страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
Сирия рискует погрузиться в тотальную гражданскую войну, заявил Рубио
Рубио: Сирия может погрузиться в тотальную гражданскую войну при провале властей