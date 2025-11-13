Российские военные освободили Синельниково в Харьковской области

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВС России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО, сообщило Минобороны.

Кроме того, ведомство сообщило об установлении контроля бойцов "Востока" над Даниловкой в Днепропетровской области.