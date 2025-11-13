Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Синельниково в Харьковской области - РИА Новости, 13.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 13.11.2025 (обновлено: 14:10 13.11.2025)
Российские военные освободили Синельниково в Харьковской области
Российские военные освободили Синельниково в Харьковской области
ВС России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2025
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские военные освободили Синельниково в Харьковской области

ВС России освободили Синельниково и Даниловку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВС России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" <...> освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области", — говорится в сводке.
Кроме того, ведомство сообщило об установлении контроля бойцов "Востока" над Даниловкой в Днепропетровской области.
В зоне своей ответственности группировки уничтожили подразделения и формирования ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 340 боевиков и несколько единиц военной техники.
Боевой расчет тяжелой огнеметной системы Тосочка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Минобороны рассказало о работе бригады РХБЗ на Краснолиманском направлении
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
