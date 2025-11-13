Рейтинг@Mail.ru
Shaman выпустил композицию "Я красиво живу" с Игорем Бутманом
Культура
 
00:45 13.11.2025
Shaman выпустил композицию "Я красиво живу" с Игорем Бутманом
Shaman выпустил композицию "Я красиво живу" с Игорем Бутманом
Shaman выпустил композицию "Я красиво живу" с Игорем Бутманом
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в своем Telegram-канале, что выпустил композицию "Я красиво живу" совместно с народным артистом России,... РИА Новости, 13.11.2025
Shaman выпустил композицию "Я красиво живу" с Игорем Бутманом

Shaman выпустил композицию "Я красиво живу" совместно с джазменом Бутманом

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в своем Telegram-канале, что выпустил композицию "Я красиво живу" совместно с народным артистом России, джазменом Игорем Бутманом.
"Я приготовил для вас очередной сюрприз! Представляю вам мою новую песню "Я красиво живу". Над её совершенно особенным и честным звучанием работал народный артист России Игорь Бутман со своим саксофоном", - написал он.
Shaman также поблагодарил Бутмана за возможность совместно поработать.
"Это полноценный дуэт, у саксофона здесь свой голос и своя история", - отметил он.
Песня "Я красиво живу" доступна на всех музыкальных площадках.
Культура
 
 
