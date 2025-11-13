Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 13.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 120 военных в зоне действий "Севера"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
Подразделения "Севера" "нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Могрица и Волфино Сумской области", отмечается в сводке оборонного ведомства. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Пролетарка Харьковской области.
"ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов материальных средств", - говорится в сводке.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
