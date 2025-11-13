ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов материальных средств", - говорится в сводке.