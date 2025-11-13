https://ria.ru/20251113/sever-2054716124.html
ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
харьковская область
