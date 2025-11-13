https://ria.ru/20251113/sevastopol-2054852376.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе, она продлилась около двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
севастополь
севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, которая продлилась около двух часов