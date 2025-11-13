Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 13.11.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе, она продлилась около двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
Вид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе, она продлилась около двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Тревогу в городе объявили в 17.25 мск.
"Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.
Отменили предупреждение в 19.21 мск. Отмечается, что общественный транспорт города возобновляет движение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала