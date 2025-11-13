Биржевая цена серебра достигла нового рекорда

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Биржевая цена на серебро в четверг растет примерно на 1,5%, впервые в истории превысив отметку в 54 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.13 мск цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 1,46% относительно предыдущего закрытия - до 54,24 доллара за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый минутами ранее, составляет 54,395 доллара.