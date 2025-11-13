https://ria.ru/20251113/serebro-2054656927.html
Биржевая цена серебра достигла нового рекорда
Биржевая цена серебра достигла нового рекорда - РИА Новости, 13.11.2025
Биржевая цена серебра достигла нового рекорда
Биржевая цена на серебро в четверг растет примерно на 1,5%, впервые в истории превысив отметку в 54 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T07:22:00+03:00
2025-11-13T07:22:00+03:00
2025-11-13T07:22:00+03:00
экономика
россия
россия
экономика, россия
Биржевая цена серебра достигла нового рекорда
Цена на серебро впервые в истории превысила 54 доллара за тройскую унцию
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Биржевая цена на серебро в четверг растет примерно на 1,5%, впервые в истории превысив отметку в 54 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.13 мск цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 1,46% относительно предыдущего закрытия - до 54,24 доллара за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый минутами ранее, составляет 54,395 доллара.
При этом цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex на 7.13 мск росла на 0,18% относительно предыдущего закрытия - на 7,65 доллара, до 4 221,25 доллара за тройскую унцию.