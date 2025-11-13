В Сербии заморозили проект по добыче лития, вызвавший массовые протесты

Акция протеста против реализации проекта по добыче лития концерна Rio Tinto на западе Сербии перед зданием государственного телевидения в Белграде. Архивное фото

© AP Photo / Darko Vojinovic Акция протеста против реализации проекта по добыче лития концерна Rio Tinto на западе Сербии перед зданием государственного телевидения в Белграде

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Международный концерн Rio Tinto замораживает проект "Ядар" по добыче лития на западе Сербии, который вызывал опасения экологов и массовые протесты граждан, но остается в стране и продолжит выполнять обязательства перед местными властями и трудоустроенными, пишет издание Международный концерн Rio Tinto замораживает проект "Ядар" по добыче лития на западе Сербии, который вызывал опасения экологов и массовые протесты граждан, но остается в стране и продолжит выполнять обязательства перед местными властями и трудоустроенными, пишет издание Blic со ссылкой на заявление компании.

Rio Tinto принял решение, что проект входит в фазу care and maintenance, что означает всеобъемлющий процесс оценки расходов и ресурсов в рамках проекта. Приоритет нашей компании – сохранить законные права над проектом… Компания Rio Tinto присутствует в Сербии более 20 лет и к настоящему времени в проект "Ядар" инвестировала свыше 700 миллионов долларов. В предстоящем периоде фокус будет на поддержке нашим работникам и переходном процессе, как и на продолжении выполнения наших законных обязательств по отношению к местной общине как ответственных владельцев земли в долине реки Ядар и хороших партнеров", - цитирует издание заявление Rio Tinto.

Как предполагают СМИ, причиной такого решения стал длительный и сложный процесс получения необходимых разрешений и согласований для добычи лития.

Европейская комиссия в июне 2025 года провозгласила проект "Ядар" стратегическим для Сербии и Евросоюза и развивающимся согласно стандартам ЕС

В июле 2024 года власти Сербии подписали с ФРГ и ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам президента Александра Вучича , это принесет республике не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций.

Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила ранее, что планирует инвестировать 2,55 миллиарда евро в добычу минерала и производство из него лития.

В случае создания полного цикла добычи и переработки лития, по оценке властей страны, сербский ВВП вырастет на 16,4%, на первом этапе - на 4% по сравнению с 2023 годом (около 75 миллиардов долларов, по данным Всемирного банка ).

Планы по добыче содержащего литий минерала на западе Сербии вызвали в августе 2024 года массовые протесты. Попытки демонстрантов блокировать главный железнодорожный вокзал Белграда , другие железнодорожные станции и транспортные узлы Вучич назвал нападением на конституционный порядок.