Перекрыли кран. Россия запретила экспорт стратегического ресурса

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Ограничения на поставки серы уже вызвали структурный дисбаланс на рынке удобрений, причем эксперты предупреждают: эмбарго могут ввести и на другие виды сырья. Как это скажется на аграрном секторе внутри страны и за рубежом — в материале РИА Новости.

Вынужденный шаг

Россия — один из крупнейших в мире производителей серы. До конца года для обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения потребностей внутреннего рынка правительство ограничило экспорт. Это не коснется участников Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. Сырье также можно вывозить в рамках международного транзита, для гуманитарной помощи и обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген, говорится в сообщении кабмина.

Это вещество крайне важно для сельского хозяйства — из него производят серную кислоту, необходимую для изготовления фосфорных удобрений, поясняет доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

Более 60 процентов российской серы выпускает Астраханский ГПЗ. Сейчас там ремонт. Это вынудило отечественных производителей минеральных удобрений закупать сырье за рубежом. Так что на рынке ожидали эмбарго, сообщает американская аналитическая компания S&P Global. Еще в прошлом году, по ее оценкам, российский экспорт сократился на 74,3 процента. Однако полный запрет уже привел к повышению цен в Европе. По данным Platts, к концу октября стоимость гранулированной серы на спот-рынке в портах Балтики взлетела на 70 процентов относительно марта — до $360 за тонну. В итоге налицо структурный дисбаланс: дефицит предложения сочетается с ростом спроса.

Кому хуже

Ситуация существенно повлияет на рынок в краткосрочной перспективе, но долгосрочные последствия будут умеренными, полагает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков. "Рынок переориентируется на поставки из Саудовской Аравии, Кувейта и США. Проблема в том, что альтернативные источники менее гибкие: например, сера с Ближнего Востока часто привязана к долгосрочным контрактам. Это может удерживать цены на высоком уровне до 2026-го, но не приведет к системному кризису, так как доля России в мировом экспорте серы — около десяти процентов", — говорит он.

Наибольшее негативное влияние будет заметно в странах Европы и особенно Средиземноморья — в Испании, Турции, а также Марокко, где активно покупали российскую серу. Рост цен на нее увеличит издержки аграриев.

© Sputnik / Родион Прока Перейти в медиабанк Сельскохозяйственная техника молдавских аграриев во время акции протеста на трассе близ Леушен © Sputnik / Родион Прока Перейти в медиабанк Сельскохозяйственная техника молдавских аграриев во время акции протеста на трассе близ Леушен

Последствия могут ощутить также в Африке, к югу от Сахары, несмотря на исключения для гуманитарных миссий. "Многие страны зависят от импорта удобрений из Европы, где подорожание серы уже транслируется в конечную стоимость продукции. Это может усугубить продовольственный кризис в регионе", — объясняет Матюшенков.

У Китая и Индии проблем не возникнет — у этих стран есть собственные мощности по производству и переработке серы, а также диверсифицированные источники поставок.

Выгода и потери

Тем не менее на мировом рынке наблюдается общее снижение производства серы, а значит, цены, скорее всего, сохранятся высокими в ближайшие несколько лет, замечает Белхароев. "В этом ключе решение правительства направлено еще и на удержание стоимости внутри страны — до сих пор сера заметно дорожала. Конечно, Россия несколько потеряет в части экспортных доходов, но критичных последствий не будет: в масштабах экономики страны отрасли взаимосвязаны и саморегулируемы, так что недополученную прибыль от продажи серы можно компенсировать за счет других направлений. Например, экспорта готовых удобрений — продукции с гораздо более высокой добавочной стоимостью", — рассказывает он.

При этом эксперты считают, что подобные меры могут ввести и для других видов удобрений и сырья, в частности природного газа. Сейчас, во время подготовки к следующему сельхозсезону, особенно важно обеспечить должные объемы производства для внутреннего рынка, говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Определенные меры в этом направлении уже принимаются. Так, с 1 декабря 2025-го до мая 2026-го действуют квоты на экспорт минеральных удобрений. "Это указывает на системный подход к защите внутреннего рынка. Если дефицит других компонентов, например фосфоритов или аммиака, обострится, Россия может расширить экспортные ограничения на азотные или калийные удобрения. Или ввести лицензирование поставок ключевых химикатов — таких как серная кислота", — поясняет Матюшенков.

Отметим, что другие страны прибегают к такому же механизму. Китай, например, приостановил экспорт мочевины, диаммонийфосфата (ДАФ) и специальных удобрений, сообщает The Economic Times.