В Саратове при пожаре в больнице эвакуировали почти сто человек
В Саратове при пожаре в больнице эвакуировали почти сто человек - РИА Новости, 13.11.2025
В Саратове при пожаре в больнице эвакуировали почти сто человек
Почти 100 человек были эвакуированы при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Саратова, площадь возгорания составила 150 квадратных метров,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:53:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
