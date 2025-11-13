«

"Санкции против России начали давать эффект. Но это эффект по нам, а не по России, поскольку именно санкции стали главной причиной роста цен на газ и нефть. <…> Любая серьезная политическая партия сегодня поставила бы на первое место в повестке дня отмену санкций и возвращение к российским сырьевым ресурсам. Те, кто не настаивает на этом и при этом подчиняется Урсуле и ее соратникам, знайте, вы — враги Италии и итальянского народа. Запомните это навсегда!" — резюмирует Саламоне.