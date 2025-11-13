Рейтинг@Mail.ru
В Италии призвали судить Мелони из-за решения против России - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 13.11.2025 (обновлено: 03:45 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/sanktsii-2054639750.html
В Италии призвали судить Мелони из-за решения против России
В Италии призвали судить Мелони из-за решения против России - РИА Новости, 13.11.2025
В Италии призвали судить Мелони из-за решения против России
Премьер-министра Италии Джорджу Мелони и ее команду нужно судить за диверсию против собственных граждан, основанную на антироссийском курсе, заявил политический РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:47:00+03:00
2025-11-13T03:45:00+03:00
в мире
россия
италия
джорджа мелони
евросоюз
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025914308_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_ac191e04857e2d5c1ed41f8c17bfd0de.jpg
https://ria.ru/20251105/italiya-2052930981.html
https://ria.ru/20251112/rusofobiya-2054366487.html
россия
италия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025914308_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_14ca89136337af969112ffabd70a0189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, италия, джорджа мелони, евросоюз, брюссель
В мире, Россия, Италия, Джорджа Мелони, Евросоюз, Брюссель
В Италии призвали судить Мелони из-за решения против России

Аналитик Саламоне заявил, что антироссийские санкции ударили по Европе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министра Италии Джорджу Мелони и ее команду нужно судить за диверсию против собственных граждан, основанную на антироссийском курсе, заявил политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Facebook*.
«
"Мелони <…> и ее приятная компания должны быть привлечены к суду за государственную измену. Просто потому, что они поддержали политику, направленную против итальянских граждан, доведя их действительно до голода и нищеты. <…> Бесполезно ходить вокруг да около, это прямое следствие разрыва отношений с Россией и подчинения приказам Брюсселя и Белого дома", — пишет он.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Как политика Мелони за три года изменила экономику Италии
5 ноября, 11:48
По мнению эксперта, санкции Запада против Москвы нанесли удар в первую очередь по самим себе, а любой здравомыслящий политик в Италии должен добиваться отмены любых экономических ограничений против России.
«
"Санкции против России начали давать эффект. Но это эффект по нам, а не по России, поскольку именно санкции стали главной причиной роста цен на газ и нефть. <…> Любая серьезная политическая партия сегодня поставила бы на первое место в повестке дня отмену санкций и возвращение к российским сырьевым ресурсам. Те, кто не настаивает на этом и при этом подчиняется Урсуле и ее соратникам, знайте, вы — враги Италии и итальянского народа. Запомните это навсегда!" — резюмирует Саламоне.
В этом году Италия демонстрирует самые низкие показатели экономического развития за последнюю четверть века.
Ранее руководство ЕС неоднократно заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. Европейские политики также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Нам нужна Россия": в Италии рассказали о росте недовольства русофобией
12 ноября, 03:11
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРоссияИталияДжорджа МелониЕвросоюзБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала