МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министра Италии Джорджу Мелони и ее команду нужно судить за диверсию против собственных граждан, основанную на антироссийском курсе, заявил политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Facebook*.
"Мелони <…> и ее приятная компания должны быть привлечены к суду за государственную измену. Просто потому, что они поддержали политику, направленную против итальянских граждан, доведя их действительно до голода и нищеты. <…> Бесполезно ходить вокруг да около, это прямое следствие разрыва отношений с Россией и подчинения приказам Брюсселя и Белого дома", — пишет он.
"Санкции против России начали давать эффект. Но это эффект по нам, а не по России, поскольку именно санкции стали главной причиной роста цен на газ и нефть. <…> Любая серьезная политическая партия сегодня поставила бы на первое место в повестке дня отмену санкций и возвращение к российским сырьевым ресурсам. Те, кто не настаивает на этом и при этом подчиняется Урсуле и ее соратникам, знайте, вы — враги Италии и итальянского народа. Запомните это навсегда!" — резюмирует Саламоне.
В этом году Италия демонстрирует самые низкие показатели экономического развития за последнюю четверть века.
