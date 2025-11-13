Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций

"Мы подтвердили нашу приверженность укреплению координации действий стран "Большой семерки" с партнерами в целях предотвращения использования незарегистрированных или мошеннически зарегистрированных, незастрахованных и некачественных судов, занимающихся уклонением от санкций, рискованными методами навигации, поставками оружия, незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, незаконной торговлей и морскими преступлениями", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран, входящих в группу.