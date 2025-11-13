https://ria.ru/20251113/sanktsii-2054628257.html
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций - РИА Новости, 13.11.2025
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости.
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с использованием судов, занимающихся уклонением от санкций, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД
.
"Мы подтвердили нашу приверженность укреплению координации действий стран "Большой семерки" с партнерами в целях предотвращения использования незарегистрированных или мошеннически зарегистрированных, незастрахованных и некачественных судов, занимающихся уклонением от санкций, рискованными методами навигации, поставками оружия, незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, незаконной торговлей и морскими преступлениями", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран, входящих в группу.
В заявлении также говорится, что страны G7 могут принять меры в отношении стран, которые финансово помогают России в конфликте на Украине.