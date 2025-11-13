Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
00:17 13.11.2025 (обновлено: 00:30 13.11.2025)
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
в мире, g7, санкции в отношении россии
В мире, G7, Санкции в отношении России
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций

Страны G7 намерены усилить борьбу с уклоняющимися от санкций судами

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с использованием судов, занимающихся уклонением от санкций, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
"Мы подтвердили нашу приверженность укреплению координации действий стран "Большой семерки" с партнерами в целях предотвращения использования незарегистрированных или мошеннически зарегистрированных, незастрахованных и некачественных судов, занимающихся уклонением от санкций, рискованными методами навигации, поставками оружия, незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, незаконной торговлей и морскими преступлениями", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран, входящих в группу.
В заявлении также говорится, что страны G7 могут принять меры в отношении стран, которые финансово помогают России в конфликте на Украине.
