Рейтинг@Mail.ru
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 13.11.2025 (обновлено: 18:44 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/samolet-2054828538.html
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет - РИА Новости, 13.11.2025
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский", сообщила... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:45:00+03:00
2025-11-13T18:44:00+03:00
иркутск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
мс-21
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054840422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d97d2289bf692eb419380d9d278803cb.jpg
https://ria.ru/20251107/ispytaniya-2053363193.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054840422_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_440f68aa170c083238bbffdbebb909c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, мс-21, аэрофлот
Иркутск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, МС-21, Аэрофлот
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет

Самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

© РИА Новости / ОАК | Перейти в медиабанкВторой импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 в аэропорту Жуковский. 13 ноября 2025
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 в аэропорту Жуковский. 13 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / ОАК
Перейти в медиабанк
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 в аэропорту Жуковский. 13 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский", сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех").
"Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в "Жуковский". Здесь… специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям", - говорится в сообщении.
Второй образец МС-21 вскоре присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом, частично оснащенным российскими системами и агрегатами.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
"Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. В среду Росавиация сообщила о предварительной договоренности о поставке МС-21 авиакомпании "Азимут".
Импортозамещенный самолет Superjet-100 проходит испытания на защиту двигателей от воды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Импортозамещенный SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды
7 ноября, 10:24
 
ИркутскОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМС-21Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала