Минобороны Турции заявило об отсутствии боеприпасов на разбившемся самолете
Минобороны Турции заявило об отсутствии боеприпасов на разбившемся самолете - РИА Новости, 13.11.2025
Минобороны Турции заявило об отсутствии боеприпасов на разбившемся самолете
Минобороны Турции сообщило об отсутствии боеприпасов на борту разбившегося в Грузии самолета, на борту которого находились 20 военнослужащих. РИА Новости, 13.11.2025
Минобороны Турции заявило об отсутствии боеприпасов на разбившемся самолете
Минобороны Турции: на борту разбившегося в Грузии самолета не было боеприпасов