Минобороны Турции заявило об отсутствии боеприпасов на разбившемся самолете

АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об отсутствии боеприпасов на борту разбившегося в Грузии самолета, на борту которого находились 20 военнослужащих.

"На борту нашего самолета находился персонал и материалы для технического обслуживания самолета. На борту самолета не было боеприпасов", - говорится в сообщении МО Турции.