Минобороны Турции заявило об отсутствии боеприпасов на разбившемся самолете - РИА Новости, 13.11.2025
13:25 13.11.2025
Минобороны Турции заявило об отсутствии боеприпасов на разбившемся самолете
Минобороны Турции сообщило об отсутствии боеприпасов на борту разбившегося в Грузии самолета, на борту которого находились 20 военнослужащих. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
турция
грузия
анкара (провинция)
c-130 hercules
турция
грузия
анкара (провинция)
в мире, турция, грузия, анкара (провинция), c-130 hercules
В мире, Турция, Грузия, Анкара (провинция), C-130 Hercules
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМесто крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об отсутствии боеприпасов на борту разбившегося в Грузии самолета, на борту которого находились 20 военнослужащих.
Министерство обороны Турции ранее сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился во вторник на территории Грузии, погибли 20 военных. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
"На борту нашего самолета находился персонал и материалы для технического обслуживания самолета. На борту самолета не было боеприпасов", - говорится в сообщении МО Турции.
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета
В миреТурцияГрузияАнкара (провинция)C-130 Hercules
 
 
