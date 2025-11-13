Саакашвили заявил, что в его камере транслируются лишь российские каналы

"На этот раз тюрьма полностью переполнена. За мной следует гораздо больше тюремных охранников, чем раньше. Видимо опасаются, чтобы я не объединил людей из других камер и не устроил революцию. И еще один очень примечательный момент: у меня в камере по телевизору транслируются только российские каналы, не считая одного азербайджанского. В коридоре огромные пробки при передвижении заключенных. Было много отзывов от моих сторонников, и я благодарю вас всех", - говорится в сообщении на странице Саакашвили в соцсети Facebook*.