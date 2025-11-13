Рейтинг@Mail.ru
Саакашвили заявил, что в его камере транслируются лишь российские каналы
17:24 13.11.2025
Саакашвили заявил, что в его камере транслируются лишь российские каналы
Саакашвили заявил, что в его камере транслируются лишь российские каналы - РИА Новости, 13.11.2025
Саакашвили заявил, что в его камере транслируются лишь российские каналы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения из клиники в тюрьму заявил, что в его тюремной камере по телевизору транслируются лишь российские... РИА Новости, 13.11.2025
Саакашвили заявил, что в его камере транслируются лишь российские каналы

Саакашвили заявил, что в его тюремной камере работают только российские каналы

ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения из клиники в тюрьму заявил, что в его тюремной камере по телевизору транслируются лишь российские телеканалы.
Пенитенциарная служба минюста Грузии 12 ноября сообщила, что Саакашвили ввиду улучшения самочувствия был переведен в тюрьму из клиники, где он находился с мая 2022 года. Бывший президент попал в медучреждение после длительной голодовки во время ареста.
Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после возвращения в тюрьму
Вчера, 15:49
"На этот раз тюрьма полностью переполнена. За мной следует гораздо больше тюремных охранников, чем раньше. Видимо опасаются, чтобы я не объединил людей из других камер и не устроил революцию. И еще один очень примечательный момент: у меня в камере по телевизору транслируются только российские каналы, не считая одного азербайджанского. В коридоре огромные пробки при передвижении заключенных. Было много отзывов от моих сторонников, и я благодарю вас всех", - говорится в сообщении на странице Саакашвили в соцсети Facebook*.
Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.
На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, генпрокуратура Грузии 6 ноября заявила, что против Саакашвили возбуждено еще одно дело, по которому ему будет предъявлено обвинение по факту призыва к свержению власти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Саакашвили заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры
29 сентября, 15:45
 
В миреГрузияРоссияМихаил Саакашвили
 
 
