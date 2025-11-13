В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Представители Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности Румынии вышли в четверг на акцию протеста перед зданием министерства экономики, они недовольны низкими зарплатами и условиями труда, сообщает телеканал Digi 24.

"Профсоюзные активисты Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности проводят акцию протеста в четверг перед зданием министерства экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма. Они отмечают, что ситуация в оборонной промышленности стала критической", - сообщает телеканал.

Акция носит предупредительный характер. Представители альянса сообщают, что много лет сталкиваются с проблемами из-за отсутствия контрактов и заказов, нехватки инвестиций, кризиса поставок основных материалов и непривлекательности работы в этом сфере для молодежи. В результате работники оборонной сферы не могут рассчитывать на достойные зарплаты и вынуждены компенсировать нехватку персонала переработками.

Профсоюзные деятели заявили, что министр экономики Раду Мируцэ откажется от "открытого, прозрачного и конструктивного диалога", несмотря на растущее давление со стороны промышленности.