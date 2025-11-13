Рейтинг@Mail.ru
В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности - РИА Новости, 13.11.2025
14:20 13.11.2025
В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности
В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности
В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности
Представители Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности Румынии вышли в четверг на акцию протеста перед зданием министерства...
в мире, румыния, бухарест
В мире, Румыния, Бухарест
В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности

В Бухаресте Альянс профсоюзов оборонной промышленности вышел на акцию протеста

© AP Photo / Andreea AlexandruЧлены профсоюзов протестуют против мер жесткой экономии правительства в Бухаресте, Румыния
Члены профсоюзов протестуют против мер жесткой экономии правительства в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Члены профсоюзов протестуют против мер жесткой экономии правительства в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Представители Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности Румынии вышли в четверг на акцию протеста перед зданием министерства экономики, они недовольны низкими зарплатами и условиями труда, сообщает телеканал Digi 24.
"Профсоюзные активисты Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности проводят акцию протеста в четверг перед зданием министерства экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма. Они отмечают, что ситуация в оборонной промышленности стала критической", - сообщает телеканал.
Акция носит предупредительный характер. Представители альянса сообщают, что много лет сталкиваются с проблемами из-за отсутствия контрактов и заказов, нехватки инвестиций, кризиса поставок основных материалов и непривлекательности работы в этом сфере для молодежи. В результате работники оборонной сферы не могут рассчитывать на достойные зарплаты и вынуждены компенсировать нехватку персонала переработками.
Профсоюзные деятели заявили, что министр экономики Раду Мируцэ откажется от "открытого, прозрачного и конструктивного диалога", несмотря на растущее давление со стороны промышленности.
Альянс профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности объединяет представительные организации работников румынских компаний, работающих в сфере производства оружия, боеприпасов, военной техники, авиации и судостроения.
Заголовок открываемого материала