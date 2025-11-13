https://ria.ru/20251113/rumynija-2054751094.html
В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности
В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности
В Бухаресте проходит протест Альянса профсоюзов оборонной промышленности
Представители Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности Румынии вышли в четверг на акцию протеста перед зданием министерства...
В Бухаресте Альянс профсоюзов оборонной промышленности вышел на акцию протеста
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Представители Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности Румынии вышли в четверг на акцию протеста перед зданием министерства экономики, они недовольны низкими зарплатами и условиями труда, сообщает телеканал Digi 24.
"Профсоюзные активисты Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности проводят акцию протеста в четверг перед зданием министерства экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма. Они отмечают, что ситуация в оборонной промышленности стала критической", - сообщает телеканал.
Акция носит предупредительный характер. Представители альянса сообщают, что много лет сталкиваются с проблемами из-за отсутствия контрактов и заказов, нехватки инвестиций, кризиса поставок основных материалов и непривлекательности работы в этом сфере для молодежи. В результате работники оборонной сферы не могут рассчитывать на достойные зарплаты и вынуждены компенсировать нехватку персонала переработками.
Профсоюзные деятели заявили, что министр экономики Раду Мируцэ откажется от "открытого, прозрачного и конструктивного диалога", несмотря на растущее давление со стороны промышленности.
Альянс профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности объединяет представительные организации работников румынских компаний, работающих в сфере производства оружия, боеприпасов, военной техники, авиации и судостроения.