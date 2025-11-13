https://ria.ru/20251113/rubio-2054660837.html
Киев половину дня живет без электричества, заявил Рубио
Киев половину дня живет без электричества, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев половину дня живет без электричества из-за ослабленной энергосистемы Украины. РИА Новости, 13.11.2025
