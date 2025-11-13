https://ria.ru/20251113/rubio-2054642920.html
Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по Газе
Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 13.11.2025
Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по Газе
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по подготовленному США проекту резолюции СБ ООН по международным силам в Газе РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T03:29:00+03:00
2025-11-13T03:29:00+03:00
2025-11-13T03:29:00+03:00
в мире
израиль
сша
марко рубио
дональд трамп
хамас
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251112/ssha-2054618783.html
https://ria.ru/20251107/proekt-2053329010.html
https://ria.ru/20251113/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, марко рубио, дональд трамп, хамас, оон, совет безопасности оон
В мире, Израиль, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН, Совет Безопасности ООН
Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по Газе
Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по силам в Газе
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по подготовленному США проекту резолюции СБ ООН по международным силам в Газе
"Я думаю, что мы добились значительного прогресса в формулировках резолюции", – сказал Рубио
журналистам.
Он также выразил надежду, что "очень скоро" будет принято какое-либо действие по документу, но не уточнил, подразумевает ли это постановку проекта на голосование.
Соединенные Штаты ранее предложили проект резолюции СБ ООН
о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в анклаве.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом
, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве. Издание New York Times со ссылкой на дипломатов писало, что США
оказывают давление на Совет Безопасности ООН с целью утверждения им мирного плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.