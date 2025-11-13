Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по Газе

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по подготовленному США проекту резолюции СБ ООН по международным силам в Газе

"Я думаю, что мы добились значительного прогресса в формулировках резолюции", – сказал Рубио журналистам.

Он также выразил надежду, что "очень скоро" будет принято какое-либо действие по документу, но не уточнил, подразумевает ли это постановку проекта на голосование.

Соединенные Штаты ранее предложили проект резолюции СБ ООН о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в анклаве.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.

В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.