Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 13.11.2025
03:29 13.11.2025
Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по Газе
Рубио заявил о прогрессе по проекту резолюции СБ ООН по Газе
в мире, израиль, сша, марко рубио, дональд трамп, хамас, оон, совет безопасности оон
В мире, Израиль, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН, Совет Безопасности ООН
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по подготовленному США проекту резолюции СБ ООН по международным силам в Газе
"Я думаю, что мы добились значительного прогресса в формулировках резолюции", – сказал Рубио журналистам.
Он также выразил надежду, что "очень скоро" будет принято какое-либо действие по документу, но не уточнил, подразумевает ли это постановку проекта на голосование.
Соединенные Штаты ранее предложили проект резолюции СБ ООН о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в анклаве.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве. Издание New York Times со ссылкой на дипломатов писало, что США оказывают давление на Совет Безопасности ООН с целью утверждения им мирного плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.
Заголовок открываемого материала