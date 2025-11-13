Рейтинг@Mail.ru
Рубио отверг критику ЕС действий США против наркокартелей - РИА Новости, 13.11.2025
02:46 13.11.2025
Рубио отверг критику ЕС действий США против наркокартелей
Рубио отверг критику ЕС действий США против наркокартелей - РИА Новости, 13.11.2025
Рубио отверг критику ЕС действий США против наркокартелей
Госсекретарь США Марко Рубио отверг критику ЕС действий Штатов против наркокартелей в Латинской Америке: Европа хочет у себя в регионе способные нести ядерный... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:46:00+03:00
2025-11-13T02:46:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
европа
марко рубио
дональд трамп
николас мадуро
евросоюз
сша
венесуэла
европа
в мире, сша, венесуэла, европа, марко рубио, дональд трамп, николас мадуро, евросоюз
В мире, США, Венесуэла, Европа, Марко Рубио, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Евросоюз
Рубио отверг критику ЕС действий США против наркокартелей

Рубио: европейцы хотят Tomahawk, но США не разрешают авианосец против картелей

© AP Photo / Mandel NganГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отверг критику ЕС действий Штатов против наркокартелей в Латинской Америке: Европа хочет у себя в регионе способные нести ядерный заряд ракеты Tomahawk, а Вашингтону не разрешает авианосцы в своем полушарии.
"Я нахожу это интересным, что все эти страны хотят, чтобы отправили и предоставили ракеты Tomahawk, способные нести ядерный заряд, чтобы защитить Европу. Но когда США размещают авианосцы в нашем полушарии, где мы живем, каким-то образом это проблема", - сказал Рубио журналистам.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В ООН обеспокоены ударами США в Карибском бассейне
5 ноября, 15:09
Как заявил Рубио, Европейский Союз не имеет права определять, как США следует защищать себя от угроз нацбезопасности. "США атакуют организованные преступные наркотеррористы", - сказал Рубио.
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы
24 октября, 10:31
 
В миреСШАВенесуэлаЕвропаМарко РубиоДональд ТрампНиколас МадуроЕвросоюз
 
 
