Рубио отверг критику ЕС действий США против наркокартелей

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отверг критику ЕС действий Штатов против наркокартелей в Латинской Америке: Европа хочет у себя в регионе способные нести ядерный заряд ракеты Tomahawk, а Вашингтону не разрешает авианосцы в своем полушарии.