Рубио отверг критику ЕС действий США против наркокартелей

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отверг критику ЕС действий Штатов против наркокартелей в Латинской Америке: Европа хочет у себя в регионе способные нести ядерный заряд ракеты Tomahawk, а Вашингтону не разрешает авианосцы в своем полушарии.
В ООН обеспокоены ударами США в Карибском бассейне
5 ноября, 15:09
Как заявил Рубио, Европейский Союз не имеет права определять, как США следует защищать себя от угроз нацбезопасности. "США атакуют организованные преступные наркотеррористы", - сказал Рубио.
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы
24 октября, 10:31