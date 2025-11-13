Рейтинг@Mail.ru
02:37 13.11.2025 (обновлено: 02:56 13.11.2025)
США и Россия контактируют ежедневно, заявил Рубио
в мире, сша, россия, марко рубио
США и Россия контактируют ежедневно, заявил Рубио

Рубио заявил, что США и Россия ведут контакты на различных уровнях ежедневно

© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США и РФ ведут контакты на различных уровнях на ежедневной основе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, контакты проходят "ежедневно".
"Возможно, не на моем уровне", – добавил он, отметив, что обсуждаются в том числе вопросы, связанные с работой посольства.
