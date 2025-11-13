https://ria.ru/20251113/rubio-2054638569.html
США и Россия контактируют ежедневно, заявил Рубио
США и РФ ведут контакты на различных уровнях на ежедневной основе, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США и РФ ведут контакты на различных уровнях на ежедневной основе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, контакты проходят "ежедневно".
"Возможно, не на моем уровне", – добавил он, отметив, что обсуждаются в том числе вопросы, связанные с работой посольства.