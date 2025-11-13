США и Россия контактируют ежедневно, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США и РФ ведут контакты на различных уровнях на ежедневной основе, заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Возможно, не на моем уровне", – добавил он, отметив, что обсуждаются в том числе вопросы, связанные с работой посольства.