02:05 13.11.2025
Рубио прокомментировал обещание Трампа возобновить ядерные испытания
Рубио прокомментировал обещание Трампа возобновить ядерные испытания
Обещание президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:05:00+03:00
2025-11-13T02:05:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
марко рубио
владимир путин
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Рубио прокомментировал обещание Трампа возобновить ядерные испытания

Рубио: обещание Трампа о ядерных испытаниях направлено на проверку безопасности

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Обещание президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"На уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны", - сказал Рубио журналистам.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
