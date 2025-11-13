Рейтинг@Mail.ru
02:03 13.11.2025 (обновлено: 02:18 13.11.2025)
Обещание по ядерным испытаниям включает средства доставки, заявил Рубио
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, россия, государственный департамент сша
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Обещание президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает средства доставки, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки", — сказал он журналистам.
При этом, по словам главы Госдепа, само решение американского лидера о возможных тестах связано с желанием убедиться в безопасности ядерного оружия.
На прошлой неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свою инициативу он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое. Представитель Кремля Дмитрий Песков задался вопросом, означает ли это решение, что США выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний и действительно ли они намерены их провести.

Россия в октябре успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон", способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, и ракету "Буревестник". Песков подчеркнул, что считать эти испытания ядерными в корне неверно, поскольку в случае с этими вооружениями речь идет лишь о ядерном двигателе как средстве доставки снаряда. Москва ждет разъяснений от Вашингтона по этому поводу, отметил он.

На совещании Совета безопасности в среду министр обороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне Новая Земля. Путин поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких испытаний.
Заявления президента США о возобновлении ядерных испытаний глава государства назвал серьезным вопросом. Россия всегда неукоснительно придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от обязательств у нее нет, подчеркнул он.
Ситуация вокруг ДВЗЯИ

В 1996 году вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. Причем страны, владеющие ЯО, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это решение связано с блокирующей позицией США: Вашингтон уже 30 лет не предпринимает никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. В то же время Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Россия, Государственный департамент США
 
 
