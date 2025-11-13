Обещание по ядерным испытаниям включает средства доставки, заявил Рубио

Россия в октябре успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон", способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, и ракету "Буревестник". Песков подчеркнул, что считать эти испытания ядерными в корне неверно, поскольку в случае с этими вооружениями речь идет лишь о ядерном двигателе как средстве доставки снаряда. Москва ждет разъяснений от Вашингтона по этому поводу, отметил он.