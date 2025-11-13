https://ria.ru/20251113/rubio-2054632443.html
По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио
По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 13.11.2025
По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио
РИА Новости. РУБИО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО, ПО ОЦЕНКАМ США НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ, РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА РИА Новости, 13.11.2025
Рубио считает, что на текущий момент Россия не хочет мирного урегулирования