По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио
01:12 13.11.2025 (обновлено: 01:38 13.11.2025)
По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио
РИА Новости. РУБИО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО, ПО ОЦЕНКАМ США НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ, РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T01:12:00+03:00
2025-11-13T01:38:00+03:00
2025
россия, сша, украина, в мире
По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио

Рубио считает, что на текущий момент Россия не хочет мирного урегулирования

РУБИО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО, ПО ОЦЕНКАМ США НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ, РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА
 
Заголовок открываемого материала