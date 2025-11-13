Рейтинг@Mail.ru
В Ростехе рассказали об испытаниях огнеметной системы на базе Т-80 - РИА Новости, 13.11.2025
12:06 13.11.2025 (обновлено: 13:54 13.11.2025)
В Ростехе рассказали об испытаниях огнеметной системы на базе Т-80
Испытания модернизированной тяжёлой огнеметной системы на базе танка Т-80 завершаются, сообщили в пресс-службе "Ростех​а". РИА Новости, 13.11.2025
безопасность
александр потапов
игорь кириллов
уралвагонзавод
войска рхбз
т-80
тос-1а "солнцепек"
ростех
безопасность, александр потапов, игорь кириллов, уралвагонзавод, войска рхбз, т-80, тос-1а "солнцепек", ростех
Безопасность, Александр Потапов, Игорь Кириллов, Уралвагонзавод, Войска РХБЗ, Т-80, ТОС-1А "Солнцепек", Ростех
В Ростехе рассказали об испытаниях огнеметной системы на базе Т-80

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Испытания модернизированной тяжёлой огнеметной системы на базе танка Т-80 завершаются, сообщили в пресс-службе "Ростех​а".
Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в Российскую армию партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" с модернизированным комплексом защиты от беспилотников.
"Уже заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. На данной модификации введён ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов", - говорится в сообщении.
Ранее гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что разработка ТОС на базе Т-80 началась под руководством трагически погибшего в результате теракта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.
