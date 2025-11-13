"Ростех" заявил о фейковых новостях про некачественный дрон

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Ростех" заявил об "атаке" фейковыми новостями про некачественный беспилотник, якобы разработанный предприятиями госкорпорации, и дал советы, как проверять информацию в интернете.

"Информационные вбросы – оружие информационной войны. Пока в зоне СВО в наших бойцов летят снаряды и дроны, в интернете Ростех атакуют фейковыми новостями", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

В госкорпорации пожаловались, что уже несколько дней по соцсетям распространяется видео с ломающимся дроном, который якобы разработан одним из предприятий, входящих в её контур.

"Для тех, кто добросовестно заблуждался, даем подробный гайд по работе с информацией в интернете: 1. Получить данные. 2. Запустить браузер. 3. Открыть поисковик. 4. Ввести поисковой запрос. 5. Изучить выдачу хотя бы первой страницы. 6. Сделать выводы. 7. Воздержаться от публикации глупостей. 8. Вознаградить себя чаем с шоколадкой за сознательность", - добавили в "Ростехе".

Указывается, что дрон, о котором идёт речь в новостях, разработан частной компанией, не имеющей к госкорпорации отношения. БПЛА, которые производят предприятия госкорпорации, например, барражирующие боеприпасы семейства "КУБ" или комплексы СКАТ 350, выполняют свои функции исправно, точно и беспощадно, заверили в "Ростехе".