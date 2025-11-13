Раскрыта тайна российского "теневого флота"

В особо недружественных России Прибалтийских республиках не утихают скандалы вокруг обхода антироссийских санкций. Эти истории — модель отношений России с Европой на неопределенно долгое будущее.

Прибалтийские скандалы часто имеют характер самобичевания. Прибалты, как голубой воришка из романа Ильфа и Петрова, отчаянно стыдятся, что участвуют в обходе санкций против России, но не зарабатывать деньги на этом обходе они не могут.

Сразу два подобных саморазоблачения с прилюдным покаянием и битьем себя в грудь произошло в Латвии. Оказалось, что российский "теневой флот", за силовое выдавливание которого из Балтийского моря с закупоркой Финского залива и блокадой водного транзита в Калининград выступает латвийская дипломатия, заправляется... именно в Латвии. Но ничего власти республики с этим сделать не могут, потому что юридически никакого флота не существует, а суда этого якобы флота по документам чьи угодно, но не российские.

Уже непросто, но попробуем поверить, что в Латвии в самом деле даже подумать не могли, что имеют отношение к функционированию "теневого флота", а информация о невольной работе на Россию прозвучала для местных портовиков откровением. Но как поверить, будто в Латвии не знают, что через их железные дороги и порты перевозятся санкционные грузы? Между тем уже пятая партия российских удобрений, как выяснилось, отправилась на экспорт в Африку через Латвию. По бумагам товар, разумеется, не российский, но про страну происхождения все все понимают. Однако и об этой истории латыши говорят, каясь и бия себя в грудь. Кто бы мог подумать, а мы и не знали!

С легкостью можно предсказать следующий сеанс саморазоблачения такого рода. Все страны Балтии плюс Польша намерены сообща использовать выстроенную в прошлом десятилетии на Балтике инфраструктуру СПГ для помощи топливом замерзающей в зимний сезон Украине. Предполагается, что все европейцы будут закупать в складчину и поставлять на их терминалы сжиженный природный газ, который затем будет передаваться Киеву. Чей же будет этот спасительный газ? По стране происхождения? Рынок СПГ в Европе устроен так, что этот газ просто не может хотя бы частично не быть российским.

То есть европейцы, левой рукой спасая режим Зеленского, правой рукой будут (в собственной системе координат) "спонсировать путинскую войну". И очень по этому поводу страдать и каяться.

Собственно, они уже так и делают. От российских нефти и газа Европа с гордостью отказалась и теперь потребляет... российские нефть и газ с наценкой третьих стран, которые берут доплату за "сохранение лица" и оформляют сибирские углеводороды как свою собственность. И даже Дональд Трамп не может пристыдить европейцев и заставить их отказаться от такой схемы. Европейцы очень стыдятся, но российским газом все равно пользуются.

Лучшее доказательство тому, что истовая ненависть к России для европейских "элит" вполне совместима с зарабатыванием денег на связях с Россией, — самый громкий скандал в Прибалтике за последние годы. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после начала СВО всеми святыми заклинала эстонцев не иметь впредь с россиянами никаких дел, особенно денежных. А потом оказалось, что муж самой Каллас все это время продолжал делать бизнес в России. Каков итог той истории? Кая Каллас стала главой европейской дипломатии.



Это парадоксальное назначение до сих пор остается загадкой. Возможно, европейцам просто нравятся всяческие выверты, изломы, моральные уродства и прочие отклонения от нормальной психики. Но факт есть факт.