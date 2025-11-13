Рейтинг@Mail.ru
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц - РИА Новости, 13.11.2025
17:09 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/rossija-2054818034.html
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц - РИА Новости, 13.11.2025
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц
Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния - заплатили в совокупности 938... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:09:00+03:00
2025-11-13T17:09:00+03:00
экономика
россия
венгрия
словакия
евросоюз
kpler
россия
венгрия
словакия
экономика, россия, венгрия, словакия, евросоюз, kpler
Экономика, Россия, Венгрия, Словакия, Евросоюз, Kpler
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц

CREA: пять стран ЕС в октябре купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния - заплатили в совокупности 938 миллионов евро в октябре за поставки из России нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).
Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и данных таможни.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
21 октября, 08:00
"В октябре 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива из ЕС выплатили России в общей сложности 938 миллионов евро за ископаемое топливо. Две трети этого импорта составил природный газ, не подпадающий под санкции ЕС, который поставлялся в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа", - говорится в материале на сайте агентства.
Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении.
Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 258 миллионов евро, из которых 83 миллиона пришлось на нефть, а 175 миллионов - на трубопроводный газ. Второй стала Словакия, поставки в страну обошлись в 210 миллионов евро, 162 миллиона из которых пришлись на нефть по "Дружбе" и 48 миллионов - на трубопроводный газ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Раскрыта тайна российского "теневого флота"
Вчера, 08:00
"Срок действия исключения, разрешающего словацким НПЗ перерабатывать российскую нефть в нефтепродукты и реэкспортировать их в Чехию, истек 5 июня, что говорит о том, что все нефтепродукты потребляются внутри страны", - отметила CREA.
Франция заняла третье место, импортировав СПГ на 209 миллионов евро. Бельгия стала четвертой, она закупила российского сжиженного газа на 158 миллионов евро. Румыния заняла пятое место за счет закупок у России трубопроводного газа суммарно на 74 миллиона евро.
В исследовании отмечается также, что в октябре ЕС, Австралия, Великобритания и США импортировали нефтепродукты на сумму 971 миллион евро с шести индийских и турецких нефтеперерабатывающих заводов, использующих российскую нефть. По оценкам CREA, из этой суммы 443 миллиона евро пришлось на топливо, полученное из нефти РФ.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пока никто не видит. Европа попалась на месте преступления
29 октября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВенгрияСловакияЕвросоюзKpler
 
 
