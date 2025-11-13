https://ria.ru/20251113/rossija-2054818034.html
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц
2025-11-13T17:09:00+03:00
2025-11-13T17:09:00+03:00
2025-11-13T17:09:00+03:00
россия
венгрия
словакия
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния - заплатили в совокупности 938 миллионов евро в октябре за поставки из России нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).
Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler
, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и данных таможни.
"В октябре 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива из ЕС
выплатили России
в общей сложности 938 миллионов евро за ископаемое топливо. Две трети этого импорта составил природный газ, не подпадающий под санкции ЕС, который поставлялся в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа", - говорится в материале на сайте агентства.
Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию
и Словакию
по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении.
Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 258 миллионов евро, из которых 83 миллиона пришлось на нефть, а 175 миллионов - на трубопроводный газ. Второй стала Словакия, поставки в страну обошлись в 210 миллионов евро, 162 миллиона из которых пришлись на нефть по "Дружбе" и 48 миллионов - на трубопроводный газ.
"Срок действия исключения, разрешающего словацким НПЗ перерабатывать российскую нефть в нефтепродукты и реэкспортировать их в Чехию
, истек 5 июня, что говорит о том, что все нефтепродукты потребляются внутри страны", - отметила CREA.
Франция
заняла третье место, импортировав СПГ на 209 миллионов евро. Бельгия
стала четвертой, она закупила российского сжиженного газа на 158 миллионов евро. Румыния
заняла пятое место за счет закупок у России трубопроводного газа суммарно на 74 миллиона евро.
В исследовании отмечается также, что в октябре ЕС, Австралия
, Великобритания
и США
импортировали нефтепродукты на сумму 971 миллион евро с шести индийских и турецких нефтеперерабатывающих заводов, использующих российскую нефть. По оценкам CREA, из этой суммы 443 миллиона евро пришлось на топливо, полученное из нефти РФ.