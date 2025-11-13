Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния - заплатили в совокупности 938 миллионов евро в октябре за поставки из России нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).

Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 258 миллионов евро, из которых 83 миллиона пришлось на нефть, а 175 миллионов - на трубопроводный газ. Второй стала Словакия, поставки в страну обошлись в 210 миллионов евро, 162 миллиона из которых пришлись на нефть по "Дружбе" и 48 миллионов - на трубопроводный газ.