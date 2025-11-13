Рейтинг@Mail.ru
Наводчица ВСУ предстанет перед военным судом
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 13.11.2025
Наводчица ВСУ предстанет перед военным судом
Участница украинского террористического сообщества, которая наводила ВСУ на различные цели, предстанет перед военным судом, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
россия
мелитополь
украина
россия, мелитополь, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Участница украинского террористического сообщества, которая наводила ВСУ на различные цели, предстанет перед военным судом, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Оксаны Птахиной. Она обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Птахина добровольно вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Она собирала сведения о расположении российских военнослужащих и техники в Мелитополе и передавала сотруднику спецслужб Украины.
По указанным ею целям в марте 2023 года украинскими воинскими формированиями был произведен обстрел из реактивного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства. В результате два человека получили ранения, частично разрушено здание.
Сейчас обвиняемая содержится под стражей.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, отмечается в релизе.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМелитопольУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
