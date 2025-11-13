Наводчица ВСУ предстанет перед военным судом

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Участница украинского террористического сообщества, которая наводила ВСУ на различные цели, предстанет перед военным судом, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По указанным ею целям в марте 2023 года украинскими воинскими формированиями был произведен обстрел из реактивного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства. В результате два человека получили ранения, частично разрушено здание.